Uitstekende generale voor mannen HC Den Bosch

De bezoekers, die per se moesten winnen om kans te maken de play-outs te ontlopen, begonnen voortvarend aan het duel. Het was de Bossche goalie Maurits Visser die zijn team, dat feitelijk om de keizers baard speelde, twee keer voor een snelle achterstand behoedde. Omstreeks de tiende minuut viel het doelpunt aan de andere kant, doordat captain Austin Smith een strafcorner verzilverde. Zo'n tien minuten later verdubbelde Noud Schoenaker de voorsprong, na een sublieme breedtepass van Nicolas Della Torre. Achteraf misschien wel hét moment van de wedstrijd. Kort daarna zorgde de gretige Argentijn zowaar voor de 3-0 uit een strafcorner.

Uitvoerig onderling overleg

Vlak na rust liet Jannis van Hattum namens Pinoké zien dat hij hetzelfde kunstje verstond, al had de arbitrage eerst nog wel behoefte aan uitvoerig onderling overleg om de treffer definitief te honoreren. Cornerspecialist Smith maakte vier minuten later zijn tweede van de middag. De attent reagerende Schoenaker bepaalde de eindstand op 5-1. ,,Donderdag gaan we opnieuw knallen. Als we dan zo spelen als vandaag, heb ik er het volste vertrouwen in dat we die Gold Cup gaan pakken", sprak coach Eric Verboom in wiens ogen onmiskenbaar een twinkeling zichtbaar was.