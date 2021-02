Uitwedstrijd in De Maaspoort voelt als thuisduel voor Bossche basketballer Brian van de Weijenberg

Joëlle Smits over haar rush uit het boekje: ‘Die omschake­ling is wel een kracht van PSV’

6 februari Een box-to-box-rush van Joëlle Smits hielp PSV vrijdagavond over het dode punt heen in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen PEC Zwolle: 3-0. Het was voor de Zwolse aanvoerster Dominique Bruinenberg uit Geffen de tweede uitschakeling in Eindhoven in een week tijd.