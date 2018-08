Unieke prestatie: Marianne Vos wint voor achtste keer Acht van Chaam

In de tachtigste Acht van Chaam haalde Marianne Vos, in het jubileumjaar 2018, haar achtste overwinning in Nederlands oudste wielercriterium. Een unicum.

,,Ja, dat zijn wel een heleboel achten”, lachte de winnares uit Babyloniënbroek na haar historische overwinning in de vrouwenwedstrijd van vanmiddag.

,,Of het belangrijk was voor mij om hier te winnen? Ach, het is wel heel leuk natuurlijk, zo’n serie. Ik was er vorig jaar, na mijn zevende zege hier, al op gewezen dat ik in dit jubileumjaar mijn eigen acht vol zou kunnen maken. In die zin wilde ik het wel heel graag.”

Glasgow

Belangrijker voor Vos was gisteren dat ze merkte dat het goed zit met haar vormpeil richting het EK van komende zondag in Glasgow. Daar verdedigt de 31-jarige renster de Europese titel die ze vorig jaar in het Deense Herning veroverde. ,,Het is altijd afwachten hoe het loop op zo’n kampioenschap, maar ik denk dat ik er klaar voor ben”, zei ze monter nadat ze na de finish enkele flesjes water achterover had geslagen.

Vos wachtte gisteren niet lang met aanvallen in de Acht van Chaam. ,,In de eerste ronde werd er nogal tam gereden, dus ik besloot daarna de knuppel in het hoenderhok te gooien.”

Hardrijders

Vos kreeg de Australische Laurette Hanson en Natalie van Gogh uit Nieuw-Vennep mee. ,,Twee prima hardrijders”, oordeelde ze.

Het trio zette er stevig de sokken in en de rest van het veld zag hen pas na de finish weer terug. In de slotfase probeerde Vos nog een paar keer weg te komen bij haar medevluchters, maar dat lukte niet. ,,Dus moest ik het op een sprint aan laten komen. Ik wist dat ik explosiever ben dan Van Gogh, maar tegen die Hanson had ik nog nooit gesprint.”