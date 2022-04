Unterkircher voelt zich thuis bij HC Den Bosch: ‘Hier kan ik mij volledig focussen op het hockey’

Langzaam begint Fabian Unterkircher (23) zijn draai bij HC Den Bosch te vinden. In de Brabantse derby tegen HC Tilburg luidde de Oostenrijker een tegengoal in, maar de ploeg van coach Eric Verboom won wel: 4-2.

In de zomer streek Unterkircher neer aan de Oosterplas. Hij werd de tweede Oostenrijker in de clubhistorie, na Michael Minar (seizoen 2016-2017). Coach Verboom zei de multifunctionele speler al langer op de korrel te hebben. Toch duurde het een aantal seizoenen voor Unterkicher ook daadwerkelijk kwam.

Vooraf won hij informatie in bij Benjamin Stanzl, die jarenlang voor Oranje-Rood speelde en zijn ploeggenoot was bij SV Post Wien. ,,Benjamin vertelde mij over de verschillen tussen de Oostenrijkse en Nederlandse competitie.”

En wat zijn die verschillen dan? ,,Als je in Wenen naar de training gaat, dan heeft zo’n negentig procent daarvoor moeten werken”, zegt de 23-jarige Unterkircher. ,,Hier kan ik mij volledig focussen op het hockey en trainen we al in de middag.”

Ondanks de afstand tussen vrienden en familie voelde hij zich niet eenzaam - zijn moeder en neef kwamen in de eerste seizoenshelft één keer over ,,Nee, lastig vind ik het niet”, zei Unterkircher. ,,Met de moderne technieken van deze tijd kun je makkelijk contact zoeken. Ik wilde gewoon een nieuwe stap maken en buiten Oostenrijk hockeyen.”

Goalgetter

En multifunctioneel is Unterkicher ook gebleken. Hij speelde al als linkerverdediger, linkermiddenvelder en ook regelmatig als linkeraanvaller. In de Oostenrijkse competitie stond hij juist bekend als doelpuntenmachine. Daar maakte hij gemiddeld zo’n twintig goals per seizoen. Verboom: ,,Fabian speelde eigenlijk overal waar de bal was. Bij wijze van spreken gaf hij de strafcorner aan, stopte hij die ook om hem vervolgens zelf in te pushen.”

Ook tijdens het afgelopen zaalseizoen bewees hij zijn waarde met bijna zestig doelpunten, zei Verboom. In 2018 werd Unterkicher met Oostenrijk Onder21 wereldkampioen zaalhockey en een jaar later Europees kampioen. Aan de Oosterplas kwam Unterkircher erachter dat de Tulp Hoofdklasse van een ander niveau is. ,,Ik heb wel moeten wennen, maar ik begin langzaam mijn draai te vinden”, zei hij na de gewonnen derby tegen HC Tilburg. ,,Dit is echt een stuk professioneler dan in Oostenrijk. Het is wat ik ervan had verwacht.”

Coach Verboom zag nog verbeterpunten: ,,Hij is heel goed in de kleine ruimte. In de samenwerking en grote ruimtes moet Fabian nog stappen maken.”

Eerste hoofdklassegoal

Waar hij dus in Oostenrijk als doelpuntenmachine bekend stond, daar maakte hij vorige week donderdag tegen Hurley (5-2 zege) pas zijn eerste hoofdklassegoal. ,,In Wenen was het maken van doelpunten niet heel bijzonder, omdat ik dus zo vaak scoorde”, zei Unterkircher, die een lach niet kon onderdrukken. ,,Hier moest ik het nog ervaren. Maar eindelijk is het gelukt en hopelijk volgen er meer.”

Tegen HC Tilburg vond hij het net niet. Maar hij luidde na de rake strafcorner van Austin Smith wel de gelijkmaker van Ladislao Gencarelli in. Koen Bijen herstelde die fout, waarna Tijmen Reijenga de 3-1 maakte, ook uit een strafcorner.

Na rust maakte Bijen alweer zijn vijfde goal in twee wedstrijden. HC Tilburg knokte zich terug via José Leandro Tolini (strafcorner), maar de zege kwam niet meer in gevaar.

12. Smith 1-0 (sc), 24. Gencarelli 1-1, 26. Bijen 2-1, 31. Reijenga 3-1 (sc), , 42. Bijen 4-1 (sc), 53. Tolini 4-2 (sc)