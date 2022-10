Vader Leo volgt zoon Pieter overal, van leider, tot mediaman en nu teammanager: ‘Hebben veel meegemaakt’

ZaalvoetbalDe vader-zoon relatie bij de Tilburgse familie Grimmelius is er een van onvoorwaardelijke liefde. Waar zoon Pieter (35) verschijnt, is pa Leo (63) vaak niet ver vandaan en andersom. Ze kunnen lezen en schrijven met elkaar.

,,Ik ga al vanaf de kleinste jeugd met Pieter mee naar het voetballen”, lacht senior niet voor de eerste keer tijdens het gesprek. ,,Als ze me ergens vragen om mee te helpen, dan doe ik dat. Toen Pieter als jeugdspeler en bij de senioren van SK Konica Minolta in Goirle speelde, was ik destijds teamleider. Bij FC Eindhoven in de functie van mediaman en nu bij BE’79 als teammanager.”

Zo waren Leo en Pieter bij FC Eindhoven samen leider van een jeugdzaalvoetbalteam. Ook gaan ze regelmatig met de gezinnen op vakantie. Het is vaak een gezellige boel. Leo: ,,Maar toch, gezelligheid is belangrijk, maar als we iets doen dan doen we dat voor de volle honderd procent. Dan bereik je ook de doelen die je voor ogen hebt.”

Dertien jaar stond Grimmelius junior onder de lat bij de topformatie van FC Eindhoven. Daar maakte hij alle successen mee. Vijf landstitels, vier KNVB bekers, vier Supercups en één Beneluxcup. Toch koos hij in 2019 voor BE’79 in Berkel-Enschot. ,,BE’79 is een mooie club uit de regio waar ik veel mensen ken en waar ik met jongens van vroeger heb gespeeld. Een prachtige vereniging met hoge ambities en een leuke derde helft. Dat vindt pa natuurlijk ook, haha.”

Veel meegemaakt

,,Vrienden, dat zijn we van elkaar”, roept pa vol trots. ,,We hoeven elkaar maar aan te kijken en weten gelijk wat de ander denkt. Samen hebben we veel meegemaakt in het (zaal)voetbalwereldje. Hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Ik heb Pieter daarin altijd zoveel mogelijk gesteund. Ook zijn we allebei bourgondiërs, houden van een hapje en een drankje en zitten vaak samen in de jacuzzi.”

,,Zonder pa was ik nooit zo ver gekomen”, beseft Pieter, die als zaalvoetbalinternational in de periode 2009 -2017 tot 43 interlands reikte. Tijdens het EK in België (2014) trok een volle bus fanatieke Tilburgse supporters mee naar Antwerpen. ,,Wij zijn niet bang want Pieter is erbij“ klonk het massaal uit het Oranje-vak. Het stimuleerde de Tilburgse goalie om tot het laatste seizoen fanatiek te blijven trainen. ,,Het was voor mij wel altijd hard werken, hard trainen en op je voeding letten. Dat viel niet altijd mee als levensgenieter. maar als ik er nu op terugkijk was het een prachtige tijd.”

BE'79

Na FC Eindhoven stapte het duo drie jaar geleden over naar BE’79 waar ze in de begeleiding van de selectie verder gingen. Pa als teammanager en zoon als keerperstrainer. Voor even stopt Pieter met zijn activiteiten. ,,Mijn vrouw Sanne en ik zijn voor de derde keer vader en moeder geworden. Na twee dochters Lizzy en Lydia nu een zoon; Guus. Daar zijn we samen enorm trots op. Vanaf begin dit jaar werk ik bij de gemeente Oisterwijk als rioolbeheerder. Net als in het zaalvoetbal wil ik daar honderd procent voor gaan. Op trainingsdagen moet ik naar school in Utrecht. Helaas is dat voorlopig allemaal niet te combineren.”