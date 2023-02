Valse start deert sprinter Joris van Gool niet: ‘Het lijf is goed’

Veghelse racer ziet zegekansen op strand in rook op gaan: ‘Ben wel drie keer opnieuw begonnen met janken’

Bijna drie uur ging alles volgens plan voor Lars van Berkel op het Noord-Franse strand tijdens Enduropal du Touquet, de grootste strandrace ter wereld. Na een derde plek in 2022, was de Veghelse strandracer zaterdag onderweg naar de tweede plek, tot hij tien minuten voor het eind over een gedubbelde rijder heen reed.