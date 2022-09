‘Valsspeler’ Jordi van Loon met opgeheven hoofd terug in het peloton: ‘Zo laat ik me niet wegzetten’

Onherken­baar HC Den Bosch kent beroerde start van het seizoen: ‘Dit voelt gewoon klote’

De vrouwen van HC Den Bosch beleven een atypische start van het seizoen. Na SCHC was ook Amsterdam te sterk voor de ploeg van Marieke Dijkstra (2-0), die duidelijk nog in vorm moet komen. ,,Antwoorden hebben we ook nog niet.”

18 september