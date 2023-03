Van den Assem geniet van weerzien met oude liefde: ‘Je hebt dingen meegemaakt die je niet meer vergeet’

Met een glimlach van oor tot oor gaf Van den Assem een interview. Met haar cluppie, HC Tilburg, speelde ze voor het eerst sinds tegen de club waar ze zoveel liefde voor heeft gekregen: HC Den Bosch. In haar tijd bij het Tilburgse Foward trof ze de huidig landskampioen al wel, maar toen zaten daar nog geen gevoelens bij. Dat was nu anders. De routinier van HC Tilburg straalde bij het terugdenken aan haar tijd aan de Oosterplas.

Ze mocht nu haar voormalig ploeggenoten verwelkomen en dat deed ze met open armen. Voor en na de wedstrijd stond ze uitgebreid te kletsen en knuffelde ze met iedereen. ,,Eigenlijk vond ik het extra leuk om tegen ze te spelen. Het had wel een speciaal tintje.” Was er sprake van extra spanning? ,,Nee, die had ik dan weer niet.”

Quote Eigenlijk vond ik het extra leuk om tegen ze te spelen. Het had wel een speciaal tintje. Maar gespannen was ik niet. Ireen van den Assem, HC Tilburg.

Met haar voormalig ploeggenotes heeft Van den Assem nog regelmatig contact. Niet alleen in aanloop naar de wedstrijd, maar ook op andere momenten. ,,Je hebt dingen met elkaar meegemaakt die je niet meer vergeet. Dat is gewoon speciaal. Dus we spreken elkaar soms nog wel, ja.”

Thuis voor de buis

In september, toen HC Tilburg in Den Bosch op bezoek ging, moest de verdedigster de wedstrijd noodgedwongen via de buis volgen. Ze zat thuis met een coronabesmetting. ,,Ik was best wel ziek en kan het niet over mijn hart verkrijgen om anderen te besmetten. Je gaat dan knuffels uitdelen en bij hen vind ik dat dan nóg lastiger.” Nee, om een wedstrijd te spelen, dat leek Van den Assem geen goed plan. Ze lachte als een boerin met kiespijn. ,,De timing was natuurlijk ruk, want ik heb weinig gemist.”

Volledig scherm Ireen van den Assem coacht © Pix4Profs / Jules van Iperen

Van den Assem had er flink de pest in dat ze die septembermiddag het duel op afstand moest volgen. ,,Het was echt verschrikkelijk. Je hebt dan nul invloed”, benadrukte de captain. ,,Dat je geen controle hebt en dan langs de lijn of op de bank moet toekijken, dat vind ik nog het áller-, áller moeilijkste. Als het goed gaat, dan is het nog wel oké. Maar als het dan niet loopt…”

Tegen HC Den Bosch liep het een half jaar na die 1-0 nederlaag aardig. Al kwam HC Tilburg snel achter door een tip-in van Joosje Burg. De landskampioen raasde in de openingsfase en kreeg drie strafcorners maar breidde de voorsprong niet uit. De storm ging weer liggen en de thuisploeg knokte zich in de wedstrijd, soms met flitsend spel.

Matla beslist duel

Tot een paar minuten voor tijd had HC Tilburg zicht op een stunt, totdat Frédérique Matla het lot van de thuisploeg bezegelde na een perfect uitgevoerde counter: 0-2. ,,Ik vind dat wij een prima wedstrijd op de mat hebben gelegd. Met wat we hebben laten zien, daar kunnen én moeten we verder mee”, zei Ageeth Boomgaardt, ook ooit spelend voor HC Den Bosch.

De Tilburg-coach: ,,De meiden moeten ook blijven genieten. Ik blijf ze herinneren aan wat ze hebben bereikt.” Van den Assem genoot ook. Ze had haar oude club graag voor één keer pijn gedaan, omdat HC Tilburg nu naar de tiende plek is gezakt.

Statistieken Scoreverloop: 4. Burg 0-1, 54. Matla 0-2 Strafcornerverhouding: 3-4 Groene kaarten: Mikki Roberts (HC Tilburg)