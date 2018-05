Van den Berg en teamgenoten schieten eigen record uit de boeken

Schutters Sjef van den Berg, Steve Wijler en Jan van Tongeren hebben bij de wereldbekerwedstrijd handboogschieten in Antalya hun eigen Europese record verbeterd. Het trio was tegen Oekraïne samen goed voor 2025 punten.

Het oude Europese record stond ook al op naam van Nederland. In Sjanghai kwam het Nederlandse team in 2016 tot 2017 punten. Ook toen was Sjef van den Berg van de partij. De schutter uit Heeswijk-Dinther haalde in Antalya 681 punten binnen. Collega's Steve Wijler (679) en Jan van Tongeren (665) brachten het puntentotaal op 2025.

,,Ik denk dat we het allemaal nog beter hadden kunnen doen", stelde Van den Berg. ,,Steve deed het heel goed. Hij heeft een nieuw persoonlijk record geschoten voor World Archery-wedstrijden, denk ik. Jan had uiteindelijk wat problemen en ik had duidelijk mijn worsteling, dus ik denk dat er nog meer in de tank zit. Ik ben trots op het record, ook al zijn we nog niet op ons best."

Blessure