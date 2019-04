Van den Heuvel (Trappers): ‘Ik weet nog niks van Landshut’

,,We hebben veel karakter getoond”, constateerde de captain tevreden. ..Ik ben trots op de ploeg. Maar ik moet zeggen: Herner heeft het ontzettend goed gedaan. Toen wij de vierde wedstrijd daar wonnen met 5-3, had iedereen een goed gevoel over duel vijf. Dat bleek terecht. Wij stonden verdedigend ontzettend goed.”

Goed voorbereiden

Nu volgt voor Trappers de finale tegen EV Landhut, maandag is duel 1 al in Tilburg. De tegenstander heeft na een 3-0 zege in de halve finale op Hannover Scorpions veel meer rust gehad, maar dat hoeft volgens Van den Heuvel niet per se een nadeel te zijn. ,,Wij hebben twee keer na een serie veel rust gehad en toen de eerstvolgende wedstrijd verloren. Landshut is gewoon weer een nieuwe serie. Ik weet nog niks van dat team. Maar we gaan ons uiteraard weer goed voorbereiden.”