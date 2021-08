Van der Coelen verlaat MHC Oss na drie dagen buikpijn voor Hurley

Van der Coelen stapte een paar weken geleden de padelbaan af, toen hij een appje zag. ,,Ik kreeg de vraag of ik interesse had om assistent van Hurley te worden.” Dat leverde wat gewetensnood op. ,,We zitten met Oss vlak voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ik vind loyaliteit heel belangrijk en ben daar erg principieel in. Op dit moment weggaan zou een beetje tegen die principes ingaan. Ik heb drie dagen lang buikpijn en slapeloze nachten gehad. Maar ik vond dat ik de kans moest pakken. Het is een duidelijke stap voorwaarts die past bij mijn ambities. Ik had het richting mezelf niet kunnen verantwoorden als ik het niet had gedaan.”

De staf van MHC Oss reageerde tot zijn opluchting begripvol, de meeste speelsters ook. ,,Het is natuurlijk heel jammer dat ik hier in Oss het teamproces niet af kan ronden. Dat komt vooral omdat het twee gebroken seizoenen waren.”

Mooie groep

In 2020 stevende de ploeg af op het kampioenschap in de eerste klasse, toen de coronacrisis uitbrak. Via een omweg - omdat Weert zelf degradatie aanvroeg - promoveerde het team alsnog naar de overgangsklasse. Daarin bleven de resultaten achter – twee gelijke spelen en vier, vaak nipte, nederlagen - tot de competitie opnieuw werd afgebroken. ,,We lieten wel regelmatig een goed niveau zien en hebben gestunt in de beker door MOP uit te schakelen. Dit is gewoon een mooie groep die het ook met een nieuwe coach heel goed gaat doen.”

Van der Coelen, geboren in Sint Oedenrode en woonachtig in Vught, staat te trappelen om bij Hurley te beginnen. ,,Ik wilde zeker niet zomaar overal assistent worden. Ik heb een goed gevoel bij hoofdcoach Patrick Bakker. Ze gaan me veel verantwoordelijkheid geven, ik word geen pionnenraper. Hurley is de laatste jaren een stabiele middenmoter in de hoofdklasse geworden en wil stiekem meer. Ik kan niet wachten om er aan de slag te gaan.”