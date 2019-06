Van der Horst eerste versterking HC Tilburg

Bossche zusjes Bettonvil winnen en verliezen met basketbal­sters op WK 3x3

18 juni De Nederlandse 3x3-basketbalsters hebben op de eerste dag van het WK in eigen land een duel gewonnen en een duel verloren. De Bossche zusjes Jill en Loyce Bettonvil, Fleur Kuijt en Natalie van den Adel begonnen op het Museumplein in Amsterdam met een 17-11-zege op Turkmenistan en ‘s avonds verloor Oranje met 13-11 van Hongarije, dat twee jaar geleden nog tweede werd op het WK in Nantes.