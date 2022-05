Van der Horst en Tukkers (HC Den Bosch) staan voor Oranje-debuut: ‘Had dit niet verwacht’

,,Persoonlijk heb ik een goed seizoen gehad”, zegt Van der Horst. ,,Maar dat ik mijn debuut zou kunnen maken voor Oranje, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht.” De aanvallende middenvelder en Tukkers hebben tijdens de trainingsstage en de oefenduels met Pakistan, Frankrijk en HC Tilburg zodanig indruk gemaakt op bondscoach Delmée dat ze zijn opgeroepen voor de wedstrijden in de Pro League. Van der Horst maakte daarin vijf doelpunten. ,,En ik sta niet echt bekend als veelscorende speler. Maar ze gingen er lekker in.”

Van der Horst die ook is geselecteerd voor de duels met Engeland in Londen, op zaterdag 4 en zondag 5 juni:,,Het is spannend om mijn officiële debuut te maken. Maar ik heb er vooral heel veel zin in. Dit is een bevestiging dat ik een goed seizoen heb gedraaid.”