Van der Horst prolongeert wereldtitel paradressuur

New Heroes met zeven man kansloos onderuit in Mechelen

16 september Het zit Ivica Skelin niet mee in zijn eerste weken als coach van New Heroes. In de oefenwedstrijd tegen Kangoeroes Mechelen had de Kroatische trainer zondag slechts zeven spelers tot zijn beschikking. De Bossche ploeg verloor daardoor in België kansloos met 94-60.