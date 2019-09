Van der Kroef wil met Were Di elke training stukje beter worden: ‘Dat is soms een moeilijke mindset’

Zeven jaar geleden kwam de inmiddels 25-jarige Pleun van der Kroef als een verlegen meisje binnen bij het eerste team van Were Di. ,,Ik doorliep de jeugd bij Push uit Breda, moest over naar de senioren, maar daar was geen plek voor mij in de selectie van het eerste. De toenmalige coach van Were Di, Jan-Willem van Trijp, belde me om te vragen of ik een keer mee wilde trainen. Nog steeds ben ik erg blij met dat telefoontje toen."