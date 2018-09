Van Dijke zet vraagtekens bij selectiebeleid voor Tokio 2020

Sanne van Dijke moet het even afkloppen. Sinds ze als topsporter door het leven gaat, is ze nog nooit zo lang blessurevrij geweest. ,,Ik voel me super fit. Mijn laatste blessure liep ik afgelopen voorjaar op. Vier weken voor de EK brak ik mijn sleutelbeen”, vertelt de judoka, die uitkomt in de klasse tot 70 kilogram. Op die Europese titelstrijd in april in Israël verloor Van Dijke in de kwartfinale van haar Nederlandse concurrente Kim Polling, die zich later kroonde tot Europees kampioen.