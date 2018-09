Van Gerwen dendert door in Duitsland en houdt record in zicht: 'Ik hou van winnen'

TILBURG TEN MILES Kwemoi klopt Rupp in warme Tilburg Ten Miles in tegenval­len­de tijd

2 september Rodgers Kwemoi won in een zonnige zondagmiddag voor de derde keer op rij de Tilburg Ten Miles. Ook Galen Rupp wist dat niet te verhinderen. De Amerikaan gaf precies een minuut toe op de kleine Keniaanse roadrunner. ,,Het was goed", legde de man die zilver won op de Olympische Spelen van Londen (2012, 10km) en brons vier jaar later in Rio (marathon) zich na afloop neer bij zijn nederlaag. ,,Ik weet nu wat ik nog nodig heb om de Afrikanen over een maand te verslaan in Chicago. Precies daarom was ik naar hier gekomen."