Van Gerwen ‘helemaal kapot’ na nederlaag tegen Glen Durrant

Van Gerwen, die al enige tijd met een vormdipje kampt, haalde een behoorlijk niveau dinsdagavond laat. Maar Durrant was in het eerste gedeelte van de wedstrijd dodelijk met zijn dubbels. De Engelsman liep door twee ‘breaks’ uit naar 7-4 en 8-5. Mighty Mike maakte het toch weer spannend en verkleinde de achterstand naar 8-7. En met een fraaie uitgooi van 134 kwam Van Gerwen zelfs langzij: 8-8.

Pas bij 9-8 kwam de Vlijmenaar eindelijk weer op voorsprong. Het werd 9-9, 10-9, 10-10... en toen misten beide spelers een aantal kansen op op 11-10 voorsprong te komen. Uiteindelijk was het Durrant die de leg binnensleepte: 10-11. Hij mocht voor de wedstrijd gaan gooien, maar haperde en bood Van Gerwen de kans om het vege lijf te redden: 11-11. Een bouncer (pijl die uit het bord vliegt) speelde MVG parten in de 23ste leg, die hij mede daardoor verloor: 11-12. Van Gerwen moest vervolgens 86 uitgooien, maar dat lukte hem niet. Durrant stond klaar op 40 punten en klaarde dat klusje: 13-11.

Helemaal kapot

,,Ik stond een stuk beter te gooien dan vorige partijen. Het was nog steeds hard werken, maar ik had deze wedstrijd niet hoeven te verliezen. Ik baal ontzettend”, aldus Van Gerwen. ,,Ik ben helemaal kapot hiervan. Ik heb mijn kansen laten liggen. Ik kwam goed terug in de wedstrijd. Dit mag niet gebeuren. Van hem mag ik niet verliezen, ook al is hij een gewaardeerde tegenstander. Maar ik kan alleen mezelf de schuld geven.”

Durrant was door het dolle heen. ,,Op dit podium, tegen de beste speler ter wereld... Ongelooflijk. Michael is een held voor mij. Mede dankzij het geweldige publiek heb ik kunnen winnen. Ik weet dat Michael niet op z'n best is momenteel. Want dan heb ik echt geen kans.”