Van Gerwen houdt record in zicht ondanks nederlaag in Kopenhagen

Erepenning Waalwijk voor biljarter Rini van Bracht

23 juni WAALWIJK - Biljarter Rini van Bracht (70) kreeg dit weekend de gemeentelijke erepenning van de gemeente Waalwijk uitgereikt. Nol Kleijngeld verraste hem met de onderscheiding tijdens het toernooi Trophy of the Legends in het Belgische Eeklo.