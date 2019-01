Van Gerwen krijgt steun van burgemeester van Heusden

Tilburgse Van Velthoven wint Sylvester­cross in Soest

31 december Julia van Velthoven uit Tilburg heeft op oudejaarsdag de traditionele Sylvestercross in Soest gewonnen. De 24-jarige atlete legde de cross over 6000 meter af in 22 minuten en 3 seconden. Van Velthoven kreeg op het podium gezelschap van twee Belgische atletes, Imana Truyers (22.30) en Hanna Vandenbussche (22.32).