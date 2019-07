Van Gerwen neemt eerste horde op World Matchplay

Ossenaar Bas Verwijlen zevende op WK schermen in Boedapest

19 juli Bas Verwijlen uit Oss is bij de wereldkampioenschappen schermen in Boedapest als zevende geëindigd. De Nederlander zette daarmee een grote stap op weg naar deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.