Van Gerwen neemt revanche met zege in Auckland: 'Weet dat ik toch de beste ben'

Van Gerwen maakte indruk in Nieuw-Zeeland door landgenoot Raymond van Barneveld in de finale met 11-4 te verslaan. Eerder rekende hij al af met toppers Gary Anderson en Peter Wright. ,,Of dat te maken heeft met de mindere resultaten de afgelopen weken? Ach, volgens mij niet", denkt de nummer een van de wereld. ,,Het waren maar twee toernooitjes. En ik weet dat ik toch de beste ben, maar het is mooi als het er zoals hier ook uitkomt."