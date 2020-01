Van Gerwen ontsnapt aan smadelijke thuisnederlaag tegen Price

Price nam een 2-6 voorsprong, maar toen kwam Mighty Mike op stoom. Met onder meer een uitgooi van 144 en enkele maximale scores van 180 was het ‘er op en er over’. Price deed na afloop in zijn toespraakje overkomen alsof hij de winst kado had gedaan. ,,Ik kan het toch niet maken om Michael voor het oog van zijn familie te laten verliezen.”

Van Gerwen zei blij te zijn toch nog de winst te hebben gegrepen. Hij vertelde het publiek dat hij met nieuwe pijlen gooit en dat het nog even wennen is voor hem.