Van Gerwen tegen Price in Den Bosch; Barney versus Mardle

De organisatie van Kings of Darts heeft het programma bekendgemaakt voor de eerste avond van het demonstratie-evenement, dat in Den Bosch, Enschede en Groningen plaatsvindt de komende dagen.

Vrijdag vindt de aftrap plaats in de Brabanthallen in Den Bosch en daar zal local hero Michael van Gerwen, de nummer 1 van de wereldranglijst, het opnemen tegen Welshman Gerwy Price, de nummer 3 op de ‘Order of Merit’. Dat is de laatste partij van de avond.

Ook de inmiddels bij de PDC gestopte Raymond van Barneveld maakt zijn opwachting. In aanloop naar zijn afscheidsavonden in Afas Live in Amsterdam, geeft hij eerst zijn fans in Zuid-, Oost- en Noord-Nederland de kans om hem uit te zwaaien. Barney gooit in Den Bosch tegen Wayne Mardle.

Fallon Sherrock, de vrouw die tijdens het WK onlangs twee mannen elimineerde (onder wie toptienspeler Mensur Suljovic) staat tegenover Darryl Fitton. De andere partijen zijn Daryl Gurney tegen Vincent van der Voort en Tony O’Shea tegen Colin Lloyd.

Nieuw tijdens de Kings of Darts, dat vorig jaar z’n eerste editie beleefde, is de koppelpartij die Michael van Gerwen en Bobby ‘Glitter’ George spelen gekoppeld aan deelnemers uit het publiek. Er komen meer dan tweeduizend mensen af op de openingsavond van Kings of Darts in Den Bosch en er zijn nog enkele tientallen kaarten beschikbaar.