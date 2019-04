Van Gestel blijft dromen van promotie Trappers: ‘Ik heb de hoop nog niet opgegeven’

Toen Ron van Gestel tien jaar geleden gevraagd werd om voorzitter te worden van ijshockeyclub Tilburg Trappers, schrok hij zich een hoedje toen hij de financiële boekhouding bekeek. Daar viel geen chocola van te maken. Hij bedankte voor de eer. Pas toen Trappers ruim een jaar later, na een faillissement van het tophockey en de horeca, een nieuwe start maakte en Van Gestel opnieuw werd benaderd, gaf hij zijn jawoord. ,,Gerard Zeebregts had schoon schip gemaakt en wilde dat ik het overnam.” Het begin was moeizaam. ,,Overal moest de kaasschaaf over in de organisatie. In mijn eerste jaar vlogen we eruit in de kwartfinales van de play-offs.” De volgende jaren werd Trappers steeds beter en met de Nederlandse competitie ging het kwalitatief en kwantitatief bergafwaarts. ,,Op een gegeven moment waren er nog vier clubs. Iedereen wist in september al dat Trappers en Flyers in maart de finale zouden gaan spelen.”