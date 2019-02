Van Gool en Van Riel snellen naar goud

NK IndooratletiekSprinter Joris van Gool (20) uit Rijen en middenlangeafstandsloper Robin van Riel (18) uit Tilburg leven als atleten in een snelle wereld. Op de NK indoor in Apeldoorn maakte wat dat betreft vooral Van Gool indruk. De Spiridon-atleet zette in de finale zijn favorietenrol om in een voor Nederlandse begrippen wereldtijd van 6.63 seconden.

,,Stapje voor stapje kom ik in de buurt”, sprak hij glunderend over het nationale record waarvan hij nog slechts driehonderdste van een seconde is verwijderd.

Robin van Riel was een week na het behalen van de nationale juniorentitel ook bij de senioren iedereen te snel af op de 1500 meter. Met een dubbele versnelling in de laatste ronde liet hij ook de laatste ‘aanhanger’ Yorben Ruiter in het stof bijten. ,,Mooi dat ik niet achter blijf bij die andere twee”, zei de Tilburger over zijn stadsgenoten Julia van Velthoven en Luuk Maas die eerder deze maand opzien baarden met kneiterharde tijden op de respectievelijk de 3000 meter baan en tien kilometer op de weg. Van Velthoven plaatste zich zelfs al voor de EK indoor in Glasgow. Het drietal loopt al vanaf het EK cross snelle tijden en wedstrijden. ,,Winnen met zo’n mooie eindspurt is altijd lekker. Dan voel ik me ook op mijn sterkst”, aldus Van Riel na afloop van zijn NK-race. ,,Vorige week liep ik al de limiet voor de EK onder de 20 jaar. Dat was de bevestiging dat ik goed ben op dit moment. Alleen moet het er op zo’n NK nog wel uitkomen”, wist Van Riel.

Van Gool is al een stap verder dan Van Riel. De Rijenaar pakte een jaar geleden het brons op de 60 meter in een fotofinish met Chris Garia en Churandy Martina. Tijd: 6.70. Martina slaat het indoorseizoen deze winter over en Garia lag er zaterdag vanwege een valse start in de halve finale al uit. Toch valt er weinig af te dingen op de titel van Van Gool. Eerder deze maand klopte hij Garia in Gent al ruim. Hij klokte daar 6.66 en 6.65. Tot dusverre is hij daarmee de enige Nederlandse sprinter die de limiet heeft gehaald voor de EK, die begin maart in Glasgow worden gehouden. ,,Ik ben hartstikke blij met deze titel en de tijd van 6.63, maar in mijn achterhoofd is er vooral de smaak naar meer”, sprak Van Gool na afloop van de met ruim verschil gewonnen finale.

De Vughtse atletiekvereniging Prins Hendrik behaalde bij de NK indooratletiek vijf medailles. Patrick Cronie won met 19,19 meter het kogelstoten, voor clubgenoot Erik Cadée (17,58). Polsstokhoogspringer Koen Koenders werd tweede met 5,05 meter. Zilver was er ook voor Maureen Herremans bij het hinkstapspringen. Zij kwam tot een persoonlijk record van 12,53 meter. Pim van Bakel won in 21,76 seconden brons op de 200 meter.

Fleur van der Linden, die vorige week bij de NK Indoor voor junioren de gouden medaille behaalde bij het polsstokhoogspringen, pakte bij de senioren de bronzen plak. De Drunense van AV Sprint sprong over 3,80 meter.