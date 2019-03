Van Grunsven: ‘Alles viel de goede kant op bij Indoor Brabant’

Heeft Trappers z'n lesje geleerd? ‘Deze lijn moeten we doortrek­ken’

10:00 Vanavond volgt al het derde duel van Tilburg Trappers met Lindau Islanders, nu in de eigen ijshal. En dan vrijdag wedstrijd vier in het 732 kilometer verre Lindau. Goalie Ian Meierdres hoopt en verwacht dat de serie dan met 3-1 is beslist in het voordeel van Trappers. ,,We hebben laten zien geleerd te hebben van onze fouten in duel 1. Deze lijn moeten we nu doortrekken.”