Van het strand op Gran Canaria naar de Spelen van Lake Placid: het ‘miracle on ice’ van Oranje

Talent­coach Van Tulder ‘opgesloten’ in trainings­zaal: ‘Turners zijn niet allemaal podiumbees­ten’

14 maart Jeroen van Tulder traint nu anderhalf jaar de beste turntalenten in Zuid-Nederland. Maar wat zijn pupillen waard zijn in een wedstrijd? Hij heeft geen idee. In coronatijd is turnen een pure trainingssport.