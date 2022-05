Van Kappel kijkt uit naar Omloop van de Biesbosch: ‘Dit is een unieke koers in Nederland’

Jan Groeneveld, voorzitter van het wielercomité en sinds jaar en dag verbonden met het wielrennen in de Biesbosch, is lyrisch over deze koers. ,,We hebben vanwege het coronavirus natuurlijk een slechte tijd achter de rug’’, stelt de actieve preses. ,,Je viel als het ware in een gat, doordat alles stil kwam te liggen. Het was leeg, geen drukte meer, niets geen geregel, het was om gek van te worden.’’