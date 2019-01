Van Loon spaart banden in tweede deel van marathonetappe

,,Het ging eigenlijk prima. We hadden eigenlijk last van een gebrek aan reservewielen, dus we wilden eigenlijk niet lek rijden. Maar toen we het bivak uitreden, hadden we direct een lekke band. Aangezien we in groepjes van twee startten op het strand en we met teamgenoot Domzala waren ingedeeld, hadden we afgesproken om bij hem in de buurt te blijven voor het geval we een band tekort kwamen. Vervolgens rijdt hij zelf twee keer lek en laat ons doorrijden. In de neutralisatie hadden wij een reservewiel over en die hebben we nog aan hem gegeven”, reageerde Van Loon.