Van Roosmalen had al veel eerder naar Amerika moeten gaan: ‘Het voelt gewoon als thuis’

Laatst was Robin van Roosmalen even terug in Den Bosch voor een familiebezoek. Hij merkte dat zijn ouders, zusje en broertje eigenlijk het enige zijn wat hij heeft gemist, nu hij ruim een halfjaar in een appartement in Amerika woont. Alhoewel. ,,Ik snak soms nog naar een kapsalon of een friet speciaal. Maar die heb ik in Nederland toch kunnen laten staan. Dat past niet echt in mijn schema”, beseft de Bosschenaar.