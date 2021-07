Van schoolteam tot deelnemen aan het WK: Brabanders maken zich op voor kampioenschap raften

Een kolkende rivier met stroomversnellingen in Frankrijk is niet te vergelijken met het Wilhelminakanaal in Nederland. Het verschil tussen het trainingswater van het Tilburgse raftteam Forward Motion en de plek waar het WK raften plaatsvindt is groot.

Raftteam Forward Motion, dat onderdeel is van Kano Club Tilburg, doet deze week met een mannen- en mixteam mee aan het WK raften in L’Argentière-la-Bessée. Daarin komen ze in actie tegen teams uit onder andere Brazilië, Italië, Monaco, Marokko en Spanje.

Het raften op het WK is niet te vergelijken met het raften als toerist. Als sport zijn er verschillende onderdelen. ,,Het gaat om snelheid, samenwerken, precisie en vertrouwen hebben in elkaar. Als toerist kun je je gewoon laten dobberen in de boot”, zegt Jenita Göbel uit Roosendaal en lid van het mixteam.

Quote Dan moet je niet uit de boot vallen, want dan is er risico op beknelling of verdrin­king Jenita Göbel

,,Bij raften voel je spanning en krijg ik adrenaline. Maar het geeft ook een gevoel van saamhorigheid. We vertegenwoordigen daar Nederland. Ook als team moet je op elkaar kunnen bouwen.”

Raften is immers niet zonder risico’s. ,,Je hebt te maken met de natuur. Het WK op de rivier de Durance is relatief risicoloos. Je kunt er zwemmen. Het water is in categorieën ingedeeld van één tot en met zes, zes is dan onbevaarbaar. Hier is het categorie drie. Normaal zit er ook een passage met categorie vier in. Dan moet je niet uit de boot vallen, want dan is er risico op beknelling of verdrinking.”

Volledig scherm V.l.n.r. Frans Lakerveld, Tom Vrancken, Martijn van Tuijl, Marnix Teunissen, Berwout Leyds © Volmolen Energie Team

Dat heeft ze zelf nooit meegemaakt. ,,Wel is er een keer een boot omgeslagen en raakte bij iemand de knie uit de kom. Die is toen door het veiligheidsteam uit het water gehaald.” Göbel heeft geen angst. ,,Ik ben van nature een rustig persoon en kan makkelijk overzicht houden. Dat laatste is niet per se nodig, maar het is wel fijn dat er iemand op de boot de lijnen uit kan zetten. Ook is het fijn als je zelfredzaam bent in het water. Daar wordt niet op gecontroleerd en er staat een reddingsteam klaar.” Wel zegt ze dat het zelf beschikken over een reddingstouw, mes, fluitjes en kennis van eerste hulpverlening verstandig is.

Ondanks dat de omstandigheden op de Durance in het zuiden van Frankrijk volgens Göbel relatief risicoloos zijn, is het niet te vergelijken met het trainingswater in Nederland. Hier zijn er geen wildwatertrainingsfaciliteiten sinds de baan in Zoetermeer failliet is gegaan. Daarom gaat het team regelmatig naar België, Oostenrijk of het Verenigd Koninkrijk om te trainen. Dat kon de afgelopen tijd niet, waardoor de voorbereiding even behelpen was. In Nederland wordt er getraind in Tilburg en Bergen op Zoom. Het team traint zo’n drie keer in de week in de boot.

Forward Motion bestaat sinds 2012. ,,Ik volgde een buitensportopleiding en deed aan kajak. Met een groep besloten we als schoolteam mee te doen aan het NK raften. Het bleek leuker te zijn dan gedacht en we raakten verslaafd. Als je vervolgens een keer wint, wordt het nog leuker. Het is een beetje uit de hand gelopen”, zegt de 29-jarige met een lach. Zo’n dertig uur in de week is ze er mee bezig.

Raften Raften kan met twee, vier of zes personen. Het WK in Frankrijk is voor vier personen. Göbel vormt samen met Mark de Wit, Kiki Roeling en Xandar van Os het mixteam. Het herenteam bestaat uit Roel Bakker, Bart Peeters, Bart Roelofs en Thijmen de Vree. Op het WK levert de organisatie een opblaasboot aan de teams, zodat ze allemaal hetzelfde materiaal hebben. Daarmee strijden ze in verschillende onderdelen tegen elkaar. Op het onderdeel downriver waarbij vier teams tegelijkertijd starten moet een traject tussen de drie en zeven kilometer worden afgelegd. Dat duurt zo’n vijftien tot dertig minuten. De mannen eindigden als negentiende van de 28 deelnemende teams. Het mixteam als tweede van de dertien ploegen. Het onderdeel slalom waarbij om poortjes moet worden gevaren, de groene met de stroom mee en de rode tegen de stroom in, verliep minder succesvol voor het mixteam. Dat als twaalfde eindigde. De mannen sloten wederom als negentiende af. Met de RX, waarin twee boten tegen elkaar racen in een knock-outsysteem, wordt het WK afgesloten. Op basis van de drie onderdelen wordt een eindklassement opgemaakt. De mannen kwamen gisteren voor het laatst in actie. Vandaag sluit het mixteam het WK af.

Volledig scherm De vaar foto van de zijkant (heren team) : Roel Bakker (links achter in de boot) Bart Peeters (links voor) Bart Roelofs (rechts voor) Thijmen de Vree (rechts achter) © Forward Motion