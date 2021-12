Van sixpack naar babybuik, maar Nadine Broersen zegt de atletiek beslist geen vaarwel: ‘Eigenlijk wilde ik al heel jong moeder worden’

De kinderwagen staat al startklaar in de woonkamer. ,,Gekocht op black friday. Dan moet je je slag slaan hè.” In de tuin meldt het bord van de makelaar dat het huis verkocht is. ,,We blijven in Dongen en gaan even verderop bouwen”, laat Nadine Broersen (31) weten als ze de koffiemachine aan het werk zet. Dat laatste heeft overigens niks met de op handen zijnde gezinsuitbreiding te maken, verzekert ze. ,,Koen (Swanen, 43) wilde al veel langer een eigen huis bouwen. Nu doet de kans zich voor.”