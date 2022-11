Van vice-wereldkampioen driebanden in Korea naar competitie in Tilburg: de bijzondere reis van Ruben Legazpi

Cues&Darts/Xtreme speelde in de DKM Tools League met 4-4 gelijk tegen Bousema Lochem/JBScues.nl. De kortste partij kwam op naam van Ruben Legazpi. In Tilburg zette hij Murat Coklu met 40-24 na 20 beurten opzij. Zijn aanwezigheid was bijzonder te noemen. De Spanjaard verloor in het vorige weekeinde in Korea de finale van het WK driebanden van Tayfun Tasdemir.

,,Ik had een lastige start vandaag”, aldus Legazpi. Vier missers op rij werden gevolgd door een serie van zes. Drie pogingen later toverde hij een reeks van elf op de matchtafel. ,,De series gaven vertrouwen en daardoor scoorde ik later ook nog eens zeven en acht.”

Over het WK is Ruben Legazpi nog altijd enthousiast. ,,Het was als een droom en ik kwam daar in een flow. Het was mijn eerste WK finale en ben zeer tevreden over de tweede persoonlijke medaille ooit. In 2013 verloor ik in een worldcup de eindstrijd van Torbjorn Blomdahl. Dat is nog altijd het beste toernooi ooit voor mij.”

,,Ik ben dinsdag teruggekomen en mijn vader en vrienden waren op het vliegveld. Ik was vermoeid, want ik ben geen prof. Ik speel in de Spaanse en Nederlandse competitie en heel soms in Duitsland. Ik werk 40 uur per week en neem vakantiedagen op voor het biljarten. Doe alleen mee met world cups in Europa en hoop op de wereldranking in de top 14 te komen in verband met vergoeding reis- en verblijfkosten.”

Wesley de Jaeger won ook maar Pierre Soumagne en Robinson Morales verloren. Met 13 punten na 9 duels staat Cues&Darts op een gedeelde tweede plek. Volgende week is het duel tegen koploper SIS Schoonmaak maar Legazpi heeft dan ranking in zijn thuisland.

SIS Schoonmaak – Team Eekhoorn 6-2

In Uden brachten Raymund Swertz en Jean van Erp de stand met de pauze op 4-0. Martien van der Spoel had maar 21 beurten nodig voor de 40 treffers. Hij maakte daarbij een serie van twaalf. Kopman Eddy Merckx, onlangs brons op het WK, trok ondanks een gemiddelde van 1.875 aan het kortste eind want zijn Belgische landgenoot Peter Ceulemans haalde uit met moyenne 2.500. De thuisploeg realiseerde een teamgemiddelde van 1.612.

Topbiljart Zundert – Post Luchtkanalen/De Hazelaar 7-1

Erwin Hens bleek kansloos tegen Sam van Etten. Wilco van Wijk kwam na een thriller en een geslaagde nastoot tot remise tegen Rik van Beers. De beslissing viel in het Belgische onderonsje tussen Leslie van Neyen en thuisspeler Roland Forthomme. De 40-31 (19) uitslag betekende namelijk de 5-1 tussenstand. Marc Celen kon de schade vervolgens niet beperken. Met twee punten is de promovendus uit Rosmalen hekkensluiter.