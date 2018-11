Vastenburg en Butter verzekeren zich bij Warandeloop in Hilvarenbeek van EK-deelname

Boxtelaar Crispijn Ariëns pakt in Breda naast de zege in Trachitol Trophy

22 november Crispijn Ariëns had gisteren graag gewonnen in Breda. De marathonschaatser uit Boxtel reed zich echter klem in de laatste ronde. Daardoor ging de zege in de eerste manche van de nieuwe Trachitol Trophy naar Evert Hoolwerf.