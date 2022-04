Vechtmachine HC Tilburg tankt ondanks verlies aan vertrouwen: ‘Dit gevoel hebben we al lang niet gehad’

De eerste stunt van dit seizoen leek in de maak. In de slotfase moest HC Tilburg alsnog het hoofd buigen voor Pinoké door een rake strafcorner van Alexander Hendrickx: 0-1.

Aanvallend sprak het dit seizoen nog niet echt tot de verbeelding op de Oude Warande, met weinig kansen voor thuisploeg HC Tilburg. De wedstrijden tegen Hurley (4-1 winst) en Klein Zwitserland (2-2) waren daarin de positieve uitzonderingen.

Tegen Pinoké was het totaal anders. De hockeyers en toeschouwers zagen dat alles mogelijk was tegen de ploeg die olympisch kampioenen en internationals herbergt en waarvan in april 2018 voor het laatst is gewonnen. Al hoopte verdediger Tom Beddows vooral dat het geen afstraffing zou worden tegen de nummer drie uit de Tulp Hoofdklasse.

,,Ik dacht zaterdagavond tijdens het eten: het zal toch niet weer?”, waarmee hij refereerde aan de monsterscores (8-1 en 0-8) van een jaar eerder. De negatieve gedachten van de 26-jarige verdediger kwamen niet uit. Integendeel zelfs. ,,Deze wedstrijd gaf ons het gevoel dat we kansen hadden om te stunten en dat gevoel hebben we echt een heel lange tijd niet gehad. Zelfs tegen Klein Zwitserland had ik dat niet.”

HC Tilburg toonde zich weer eens een ware vechtmachine, iets wat de fans graag zien en wat eenmaal tot de Tilburgse mentaliteit behoort. Natuurlijk knokten de hockeyers zich eerder een ongeluk, maar brachten ze aanvallend vaak te weinig. Tegen Pinoké kwamen het allemaal samen, met daarbij een heerlijke lentezon die menig gezicht liet verkleuren.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm TILBURG - 20220424 - Pix4Profs / Joris Buijs HC Tilburg - Pinoke Nr 23 Luka Peters © Pix4Profs / Joris Buijs

Zeven strafcorners

Beide teams maakten er een vermakelijk schouwspel van. Dan zette José Leandro Tolini doelman Hidde Brink aan het werk met een van zijn zeven strafcorners, dan stond gelegenheidsaanvaller Thijs Bams – hij speelde de laatste jaren vooral achterin of op het middenveld – goed opgesteld of kreeg Fabian Verzuu ineens kansen om de score te openen.

Eén keer moest Brink zich gewonnen geven, maar de 1-0 van Tolini telde niet. ,,Na de wedstrijd gaf de scheidsrechter ook toe dat een terechte goal was afgekeurd”, zei coach Marijne. ,,Dat is vervelend, ook voor haar want ze doet dat niet expres. Voor ons is dit wel extra zuur.”

Clubicoon Ton ‘Tilburgs Tonneke’ Rooijens had genoten van de voorstelling. ,,Dit is toch een prachtige wedstrijd?”, zei Rooijens, die zoals altijd tot de laatste seconde meeleefde. Al was bij hem de teleurstelling groot na afloop. Alexander Hendrickx hielp Pinoké twee minuten voor tijd aan een zege met een rake strafcorner en zijn 24ste treffer. ,,Dit is zo zonde”, baalde Rooijens.

Kraker met SCHC

Ondanks het verlies bleef HC Tilburg vol vertrouwen. Zondag komt SCHC op bezoek. Deze rechtstreekse confrontatie, verwachtte Marijne, maakt uit wie als tiende eindigt in en daarmee de nummer drie uit de promotieklasse treft tijdens de nacompetitie voor lijfsbehoud. ,,Dit is een mooi meetmoment”, zei hij. ,,Als je in de play-outs zit, dan moet je er ook staan op dat moment en dat is zondag hetzelfde verhaal.”

68. Hendrickx (sc) 0-1.