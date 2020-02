Veghelse coureur Van Berlo maakt komend seizoen debuut in Formule 3

Volleybal­ler De Weijer uit Ber­kel-En­schot 'dood­ziek’ na verlies in bekerfina­le met Dynamo

16 februari In de Maaspoort in Den Bosch hebben de volleybalmannen van Samen.Lycurgus uit Groningen zondagmiddag de beker gewonnen. In de eindstrijd klopten ze het Apeldoornse Draisma Dynamo met 3-1.