Vera Beukers verruilt HC Tilburg voor play-offopponent

In de zomer van 2020 stapte Beukers over van MOP naar HC Tilburg om daar eerste doelvrouw te worden. Maar de sluitpost raakte opnieuw geblesseerd aan de knie, waaraan ze al een keer geopereerd was. De al gestopte Puck van den Blink stond tijdens het seizoen 2020-2021 onder de lat. ,,Omdat het onzeker was of Vera tijdig en volledig fit zou herstellen voor het afgelopen seizoen is Maddie Hinch aangetrokken”, aldus Boomgaardt.