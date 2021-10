Verbeten Den Bosch rekent toch weer af met Tilburg

Austin Smith was na afloop van de wedstrijd tegen Tilburg stellig. Zoals Den Bosch net in de Brabantse kou had gespeeld, zo goed was het dit seizoen volgens hem nog niet geweest. De Zuid-Afrikaan, die zijn aanvoerdersband dit jaar afstond aan Imre Vos, had daar op veel fronten gelijk in. Het veldoverwicht, de kansen, de corners en uiteindelijk de score, het viel allemaal uit in het voordeel van Den Bosch. Maar toch was het in de slotfase nog alle hens aan dek. ,,Het enige wat niet meezat was de laatste bal”, zegt Smith. ,,De verdediging was fantastisch. We hebben superveel ballen afgepakt. Maar het ging voorin te moeilijk.”