Verbijstering bij HC Den Bosch: finale play-offs voortaan over 1 duel in Amsterdam

Maartje Krekelaar, routinier bij de Bossche landskampioen, heeft weinig begrip voor de keuze om de finale van de play-offs niet meer in een best-of-three af te werken, maar in één finale in het Wagener stadion in Amsterdam. ,,Als ik kijk naar de finale van dit seizoen, dan was het één groot feest op de complexen van SCHC en van ons bij de drie finalewedstrijden. Bij Stichtsche was het bomvol en bij ons was het ook heel veel drukker dan tijdens het seizoen. Iedereen bij de club geniet van die duels, ook om ze te organiseren. En dat valt nu weg.”