Verdiende zege voor Trappers in Hamburg

Grote man aan de zijde van Trappers was Danny Stempher. Hij was drie keer trefzeker. Diego Hofland zette de bezoekers al na 27 seconden op voorsprong, maar Hamburg kwam snel langszij via een powerplay-goal. Jonne de Bonth (14e minuut) en Stempher (16e minuut) zorgden voor de 1-3 tussenstand na de eerste periode.

In de tweede periode bleef Trappers de bovenliggende ploeg al drong Hamburg wel meer aan. De Duitsers hadden in de 35e minuut opnieuw een mannetje meer, maar het was Trappers dat ‘short-handed’ scoorde via Stempher: 1-4.

In de laatste periode kwam Hamburg terug tot 2-4, maar maakte Stempher in de 54e minuut definitief een einde aan de Duitse hoop om zich nog terug in de wedstrijd te knokken.

Hamburg – Trappers 2-5 (1-3, 0-1, 1-1). 1. Hofland 0-1, 3. Lascheit 1-1 (PP), 14. De Bonth 1-2, 16. Stempher 1-2, 35. Stempher 1-4 (SH), 47. Gerartz 2-4, 54. Stempher 2-5.