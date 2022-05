Verliezend HC Tilburg met domper richting play-outs

,,Ik wil hier niet te veel woorden aan vuil maken. Hier zetten we zo snel mogelijk een streep doorheen”, aldus coach Sjoerd Marijne, die met HC Tilburg de grootste nederlaag van het seizoen leed in Rotterdam. ,,Eigenlijk lukte niks zoals wij dat wilden.”

Frappant, want HC Tilburg had de stijgende lijn ingezet de laatste weken met verzorgd spel en een hechte defensie. ,,De jongens waren teleurgesteld, want als je zo’n pak op de broek krijgt valt er weinig te lachen. Alleen gaat deze wedstrijd het verschil niet maken in aanloop naar de stay-ins”, concludeerde Marijne. Manu Prol Pérez maakte de Tilburgse eretreffer vlak voor tijd, uit een strafcorner.

De coach baalde vooral voor Jasper van der Looy, die na maanden blessureleed (achillespees) zijn rentree maakte. Ook Maico Casella stond weer voor het eerst binnen de lijnen na zijn gebroken hand. Waar de rentree van de Argentijnse aanvaller ‘goed verliep’, daar mondde de terugkeer van Van der Looy uit in een deceptie.

De verdediger raakte opnieuw geblesseerd. ,,De kans dat we Jasper dit seizoen nog terugzien, schat ik heel klein in”, aldus Marijne. Al moeten onderzoeken nog uitwijzen hoe zwaar de blessure zal zijn. ,,Dit is echt de grootste domper, nog veel erger dan de nederlaag.”

Klaarmaken

Nu maakt HC Tilburg zich de rest van de maand op voor de play-outs, door de ploeg zelf omgedoopt tot ‘stay-ins’ om het positieve gevoel te benadrukken. Tijdens het pinksterweekend strijdt de ploeg van Marijne om lijfsbehoud tegen de nummer drie uit de promotieklasse.

Welke van de drie teams Schaerweijde, HDM of Voordaan dat zal zijn, is nog niet bekend. De promotieklasse eindigt pas eind mei en kent ongekende spanning bovenin. HC Tilburg speelt komende periode vier oefenduels tegen Push, een gemengd Nederlands elftal van bondscoach Jeroen Delmée en twee keer tegen SCHC.

Of het een voordeel is dat HC Tilburg zoveel aanlooptijd heeft en de tegenstander in de play-outs in één keer doorgaat? ,,Dat weten we achteraf”, antwoordde hij. ,,Ik heb zelf een keer meegemaakt dat we met Oranje-Zwart nog om de play-offs speelden en ook in de halve finale van de Euro Hockey League stonden tegen HGC, dat al klaar was met het seizoen. Zij wonnen met 0-3.”

Nu is de prijs lijfsbehoud. ,,Ook al wil je de play-outs niet spelen: we zullen zorgen dat we op ons best zijn.”