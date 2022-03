Verrassende transfer: Lidewij Welten gaat HC Den Bosch verlaten

Toekomst­team Tilburg Trappers steggelt met de bond: ‘Schijnbaar zijn topteams bang voor ons’

Het Toekomstteam van Tilburg Trappers heeft zich met speels gemak ten koste van Yeti’s Breda geplaatst voor de halve finales van de play-offs in de eredivisie ijshockey, het tweede niveau in Nederland. Na een 6-1 overwinning op zaterdag, volgde zondag een 8-2 zege in deze best-of-two. Trainer Dennis ten Bokkel was dan ook tevreden.

7 maart