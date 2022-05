Vertrekker Reijenga is de eerste met unieke vlag bij HC Den Bosch

Coach Eric Verboom had het vooraf voorspeld: hij zou wel een traantje laten na de laatste wedstrijd van de Bossche hockeymannen onder zijn leiding. En ze kwamen ook, de waterlanders, tijdens de speech die hij in de kring met spelers en stafleden op het veld gaf.

Bloemen

Hij was niet de enige die bloemen kreeg van voorzitter Rob Almering. Er werd ook afscheid genomen van teammanager Arthur Vos (de vader van speler Imre) en verdediger Tijmen Reijenga. Die verruilt ‘zijn’ club na 17 seizoenen voor Oranje Zwart. ,,Nee, geen tranen bij mij”, aldus de oudste van de twee broers in de Bossche selecite. ,,Maar het doet me echt wel veel, hoor. Ik heb afgelopen nacht bijna geen oog dichtgedaan.”

Quote Ik ga na al die jaren een nieuwe uitdaging aan. Deze dingen gebeuren nu eenmaal in de sport Tijmen Reijenga

Wat hij bij OR gaat vinden dat hij bij Den Bosch niet kan krijgen? ,,Zo zie ik het niet helemaal. Ik ga na al die jaren een nieuwe uitdaging aan. Ik denk dat dat goed is voor mijn ontwikkeling. Maar ik blijf wel gewoon in Den Bosch wonen. Of ik het gevoel heb dat ik mijn club in de steek laat? Neuh, ik denk wel dat ze me zullen missen en andersom gaat dat ook zo zijn. Deze dingen gebeuren nu eenmaal in de sport.”

Nieuwe traditie

Bij Tijmen Reijenga start een nieuwe traditie van HC Den Bosch, bedacht door oud-teammanager (en nu lid van de stichting topsport bij de club) Reinier Hoogwout: vanaf nu krijgt elke speler die vanuit de Bossche club het Nederlands elftal haalt, een unieke vlag overhandigd: een mengeling van de nationale driekleur en de clubvlag. Zijn uitverkiezing voor Oranje heeft hij mede te danken aan coach Eric Verboom, zegt de oudere broer van Pepijn, die wel bij HC Den Bosch blijft. ,,Op het moment dat ik dacht dat ik de top niet zou halen, onder meer omdat ik zo klein ben, heeft Eric uitgebreid met mij gesproken. Hij liet me ook een foto zien van hoe hij er zelf uitzeg vroeger. En vertelde dat ik er niet als zo'n lange Australische krachtpatser uit hoefde te gaan zien, maar gewoon moest zorgen dat ik fysiek top werd. Dat is heel belangrijk voor mij geweest.”

Kansen

In de wedstrijd tegen play-offsdeelnemer Amsterdam wist Tijmen Reijenga samen met de andere verdedigers en de prima acterende doelman Flip Wijsman de nul te houden. De grootste kansen waren voor de thuisploeg, maar ook de goalie van de bezoekers gaf geen krimp op inzetten van Koen Bijen, Hidde Parlevliet, Ruben Versteeg en Jaïr van der Horst.

Bier

Na de officiële huldiging van de vertrekkers krijgt Reijenga glazen bier over zijn hoofd gegooid door zijn broer Pepijn en Hidde Parlevliet. En later ook nog door Jasper Tukkers ,,Of dat ook een traditie is? Niet dat ik weet, haha.” Het lachen vergaat hem als ‘zijn‘ jongens van de B1 hem de hand komen drukken. ,,Ik was hun coach. Dat had ik kunnnen blijven doen, maar ik heb er voor gekozen om daar mee te stoppen, om me volledig op OR en Oranje te richten. En o ja, ook op mijn studie marketing -management natuurlijk.”