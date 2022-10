Via White Demons en Tachos gaat Versteijnen naar de top: ‘Op termijn wil ik de nummer 1 van Oranje worden’

Het was voor het eerst dat Bevo en Tachos tegen elkaar speelden op het hoogste handbalniveau. Waar Bevo zich al jaren mag meten met de beste clubs van België en Nederland, debuteert Tachos dit seizoen in de BeNe-League. Voor Versteijnen was het dus een weerzien met veel oude bekenden: ,,Tachos heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ik geef er ook nog één keer in de week training aan de C1. Ik heb veel aan de club te danken en gun ze het beste. Maar ik was wel blij dat we de punten zaterdag met Bevo in eigen huis hielden. Net zoals Tachos waren we voor aanvang van de wedstrijd nog puntloos, dus het was wel belangrijk dat we van de nul af kwamen.”

Versteijnen heeft wel een verklaring voor het feit dat het bij Bevo nog niet zo lekker loopt dit seizoen: ,,We hebben een jong en onervaren team en kampen met veel blessures. Daarnaast hebben we ook een nieuwe trainer, dus het is allemaal nog wat onwennig. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we ons gaan herstellen. Deze eerste zege is wat dat betreft een goede stap.”

Bevo versloeg Tachos uiteindelijk met 31-25 (16-10), maar volgens Versteijnen had die uitslag hoger moeten uitvallen: ,,Tachos-doelman Michiel de Folter stond prima te keepen, maar wij waren echt te slordig in de afwerking.” Over zijn eigen prestatie was hij redelijk tevreden. ,,Zestien ‘stops’ is niet verkeerd, al zaten er wel wat balletjes bij waarvan ik zelf vond dat ik die had moeten hebben. Uiteindelijk wonnen we met zes goals verschil, maar dat hadden er wel een stuk of vijftien moeten zijn. Maar goed: we waren natuurlijk wel blij met de eerste punten.”

Bezuinigingen

Versteijnen genoot zijn handbalopleiding bij White Demons in Berkel-Enschot en stapte vervolgens over naar Tachos waar hij vijf seizoenen speelde en samen met tweelingbroer Niels doorbrak in de eredivisie. Daarna maakte hij de overstap naar Bevo, maar dat avontuur bleef beperkt tot één seizoen. Vanwege bezuinigingen door corona namen de Limburgers afscheid van de doelman die vervolgens zijn heil zocht bij het Belgische Bocholt. Daar kreeg Versteijnen echter zo weinig speeltijd dat hij na anderhalf seizoen weer terugkeerde naar Panningen.

Bij Bevo is Versteijnen inmiddels de eerste keus in het doel. Wat dat betreft ligt hij qua carrièreplanning prima op schema. Ook voor het grote Oranje maakte hij al zijn minuten, maar moet hij de routiniers Bart Ravensbergen en René de Knegt nog voor zich dulden. ,,Die jongens zijn achter in de twintig. Ik kom pas net kijken. Met het oog op het WK in Polen in januari moet ik zorgen dat ik goed blijf presteren bij Bevo. Laten zien dus dat ik er iedere week sta en fit ben. Dan maak ik goede kans om mee te mogen. Op termijn wil ik de nummer één van Nederland zijn. Dat is het grote doel waar ik rustig naar toe werk.”