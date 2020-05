Vier nieuwe spelers voor ambitieus Volley Tilburg

Hoewel er momenteel vanwege het coronavirus niet gevolleybald wordt, is het eerste mannenteam van Volley Tilburg klaar voor de herstart. De selectie is compleet en telt vier nieuwkomers, van wie er twee al eerder voor de Tilburgse club uitkwamen: Dursley Rimon, Joeri Polman, Niels van Son en Eddy Raaijmakers.

De selectie van Renzo Borrani en assistent Martijn Musters telt dertien spelers. Dursley Rimon (29) keert terug op het oude nest. Hij begon zijn carrière bij Volley Tilburg en speelde daarna voor vc Goirle, Peelpush en HLB van Daal. Van die laatste club maakt hij als midden de overstap naar Heren 1. Nieuw op mid is ook Eddy Raaijmakers (27), die de overstap maakt van Peelpush. Dursley en Eddy, die eerder al samen kampioen werden in de topdividie bij Peelpush, zullen de concurrente aangaan met twee youngsters die ook vorig jaar in Heren 1 speelden: Thomas van de Ven en Sven de Roos.

Passer/lopers

Met Joeri Polman en Niels van Son zijn er twee nieuwe passer/lopers aangetrokken. Ook Polman (27) keert terug in Tilburg, waar hij enige jaren speelde bij STV en destijds als spelverdeler in de top van de eredivisie actief was. Joeri komt over van Tectum Achel, waar hij op de passer/loperpositie uitkwam in de Belgische eredivisie. Van Son (22) komt over van Volley Antwerpen, dat het kampioenschap binnensleepte in de Belgische nationale 1. Het nieuwe duo gaat concurreren met Gijs Moonen.

Diagonaal

De diagonaalpositie wordt net als vorig jaar ingevuld door aanvoerder Rens Kroeze. Hij krijgt concurrentie van Thijs Princen, die vorig jaar zowel op als passer/loper als op mid inzetbaar was en die nu als dia voor een plek in de basis gaat knokken. De spelverdeling is net als vorig seizoen in handen van Rogier Raemakers en Lucas Vermeulen. Als libero gaan spelen Tom Chermin en Yannick Knechten.