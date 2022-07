Vier talentvolle wielrenners uit het Land van Cuijk laten zich zien in Boxmeer: ‘De hoge snelheden spreken me aan’

Philip Heijnen en Guus van Schipstal uit Wanroij, Jody Jochems uit Sint Anthonis en Daniël van Tetering uit Cuijk zijn de namen achter de helm en fietsbril. Heijnen (22) kroonde zich onlangs in Portugal samen met Yanne Doornbos tot Europees kampioen koppelkoers op de baan bij de beloften (U23). Dit nadat hij in april van dit jaar bij een zware val nog enkele rugwervels had gebroken. Hij hoopt volgend seizoen op de weg de stap te kunnen maken naar een continental team.

EK koppelkoers Als één van de weinige Brabantse renners richt Philip Heijnen zich voornamelijk op het baanwielrennen. ,,Bij de jeugd werd mij verteld dat ik ook eens een keertje op de baan moest gaan rijden. Toen ik dat eenmaal had gedaan, ben ik het blijven doen”, glimlacht Heijnen. ,,De hoge snelheden spreken mij aan, maar in de wedstrijden gebeurt ook altijd ontzettend veel om je heen.” Op de baan behoort Heijnen tot de top van Nederland. Zo werd hij al enkele keren Nederlands kampioen en wist hij ook internationaal meerdere medailles te veroveren. Onlangs won hij in Portugal samen met Yanne Dorenbos goud op de koppelkoers bij het EK voor beloften. Daarnaast pakte hij brons op het omnium en werd hij vierde op de afvalkoers.

Die prestaties zijn helemaal bijzonder, omdat Heijnen in april bij een zware valpartij op de wielerbaan in Gent vier rugwervels brak. ,,Daar moest ik natuurlijk eerst van herstellen. Zowel fysiek als mentaal was dat een zware periode, waarin ik veel pijn heb geleden. Vanaf eind mei mocht ik weer gaan fietsen. Mijn doel was vervolgens om het EK in Portugal te halen. Maar ik had nooit durven dromen dat ik daar alweer zou kunnen strijden om de medailles. Het is enorm gaaf om dan samen met Yanne op overtuigende wijze goud te winnen op de koppelkoers.”