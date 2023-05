Vijf nieuwe speelsters voor HC Tilburg, onder wie drie internationals

Geen onbekende

Carmen Victoria (21) maakt de overstap van Oranje Rood naar Tilburg. Ze is geen onbekende van Tilburg omdat ze tijdens de promotiewedstrijden in mei 2022 als enige drie keer scoorde in de shootouts. Lauren van der Geld (18) heeft in de jeugd al bij Tilburg gehockeyd maar heeft de afgelopen jaren bij HC Den Bosch in de topteams gespeeld. Tevens maakt zij al jaren deel uit van de nationale U16- en U18-teams.