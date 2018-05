Vijf redenen waarom HC Den Bosch de Gold Cup wint

Goede generale

HC Den Bosch en Pinoké stonden afgelopen zondag ook al tegenover elkaar aan de Oosterplas. Dat duel won Den Bosch met duidelijke cijfers: 5-1. Ook het treffen in Amstelveen eerder dit seizoen sloot Den Bosch winnend af, zij het nipt: 0-1. Bovendien haalden de Bossche mannen meer dan twee keer zoveel punten dan Pinoké in de competitie: 6e met 33 punten tegenover 10e met 16 punten.

Strafcorner

De strafcorner is bij de Bosschenaren een nog belangrijkere troef geworden sinds de entree van de Argentijnse aanvaller Nicolas Della Torre. Met zijn komst hebben de Bosschenaren drie spelers in de gelederen met een goede corner: naast Della Torre ook Austin Smith en Bram van Groesen. Dat maakt het voor een tegenstander lastig om in te schatten wie er gaat slepen... Dat weten ze bij Pinoké overigens ook: Smith scoorde zondag twee keer uit een strafcorner, Della Torre eenmaal.

Verdediging

HC Den Bosch was dit hoofdklasseseizoen wat betreft tegendoelpunten (41 in totaal) 'best of the rest'. Alleen de vier ploegen die zich plaatsten voor de play-offs kregen minder goals om de oren. Dat moet vertrouwen geven. Ook zal doelman Maurits Visser, die al weken in vorm is, zich willen onderscheiden in zijn allerlaatste wedstrijd voor Den Bosch. Hij keert na dit seizoen terug naar zijn oude club Bloemendaal.

Pinoké speelt nog play-outs

Natuurlijk zal Pinoké graag willen stunten vanavond, maar het feit dat 'De Steekneuzen' zich binnenkort nog via play-outs moeten zien te handhaven in de hoofdklasse speelt misschien wel een rol; die wedstrijden zijn immers belangrijker dan winst in de Gold Cup, waarin naast een mooie beker en prestige niets op het spel staat.

Laatste prijs dateert uit 2001