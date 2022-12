Vijfde medaille Donja Zwinkels op EK zaalhockey: ‘Duitsland verslaan leek onmogelijk, het lukte bijna’

Met wat voor verwachting ging jij naar Hamburg?

,,We wilden minimaal de finale halen. Dat was onze doelstelling, want we wilden ons revancheren voor de misgelopen gouden medaille in Minsk twee jaar geleden. Of het een teleurstelling zou zijn als we de eindstrijd niet hadden gehaald, dat vond ik op voorhand lastig te zeggen. We wisten niet goed hoe de andere teams ervoor stonden. Dit komt door de coronapandemie waardoor we minder beelden hadden om de tegenstanders te analyseren. Maar het is ons toch mooi gelukt.”

Hoe was de entourage in Duitsland?

,,We hebben echt voor een paar duizend supporters gespeeld. Dat was echt fantastisch. Duitsland is meer een zaalhockeyland dan Nederland dat is. De meeste clubs hebben naast de velden ook een eigen hal waar ze in de winter spelen. Dus Duitsland was in mijn ogen ook wel de grote favoriet voor de Europese titel. Zover ik weet hebben alleen bij Victoria en HDM een eigen indoorhal. Maar je ziet in Nederland wel dat het zaalhockey meer in opkomst is.”

Jouw aanloop was niet bepaald ideaal door de kuitblessure die je hebt opgelopen bij HC Tilburg.

,,Nee, dat klopt. Dit was mijn allereerste blessure ooit. Ik lag er een aantal weken uit. Ik vroeg direct of het ook mijn EK zou kosten, maar dat was gelukkig niet het geval. De voorbereiding op het toernooi was kort, slechts twee weken. Het was pittig met vijf trainingen en drie oefenwedstrijden in een week tijd, maar dat was direct een goede test of ik fit was.”

Hoe heb je het toernooi uiteindelijk beleefd?

,,Zo'n EK is heel leuk, want je gaat all-in. Voor je het weet ben je alweer thuis. Normaal spelen we vijf wedstrijden in drie dagen, nu zes duels in vier dagen omdat we één poule van zes landen hadden in plaats van twee poules van vier (Belarus en Rusland ontbraken vanwege de oorlog in Oekraïne, red.). Dus dat is heel erg wennen, ook voor mij.”

Volledig scherm Kristiaan Timman en Donja Zwinkels tijdens een bespreking van Nederland bij het EK zaalhockey in Hamburg. © Willem Vernes

Je bent trots, ook al verlies je voor de derde keer de finale?

,,Ja, want we hebben echt grote stappen gezet als team. Het leek vooraf onmogelijk om het sterrenteam van Duitsland te verslaan. Dat is ons bijna gelukt. Dan is het achteraf zuur dat het niet lukt om goud te winnen. Maar deze zilveren medaille voelt beter dan de tweede plek in Minsk, toen is het goud uit onze handen geglipt. Nu konden we het goud 'stelen’ om het zomaar te zeggen. Ik ben echt heel trots, want de finale was echt reclame voor het zaalhockey.”